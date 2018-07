Endspurt beim Leservoting

Anzeige

Aber es gibt auch noch andere Möglichkeiten, seine Stimme abzugeben: So kann der Stimmzettel auf dem Postweg an die FN gesendet werden. Zudem können Abonnenten der Online-Ausgabe, der Digitalen Zeitung sowie all diejenigen, die ihren Stimmzettel nicht mehr zur Hand haben, ebenfalls online abstimmen. Dazu muss statt der Stimmkartennummer die achtstellige Abonummer (zu finden auf dem Kontoauszug) angegeben werden.

Verkündet wird das Ergebnis der Abstimmung allerdings erst in einigen Wochen: Die „Top Ten“ nehmen automatisch an einem Ehrenamtsabend am Donnerstag, 27. September, im Kloster Bronnbach teil. In dessen Rahmen wird der Gewinner bekanntgegeben. Bis dahin bleibt das Abstimmungsergebnis ein gut gehütetes Geheimnis.

Skulptur für den Sieger

Der Hauptpreis der „Aktion Ehrenamt“ ist mit 2000 Euro und einer eigens angefertigten Skulptur dotiert. Natürlich gehen bei dieser Gelegenheit die neun weiteren Sieger nicht leer aus. Auch sie werden mit Preisen ausgezeichnet.

„Es geht darum, die Leistungen der vielen Ehrenamtlichen in unserem Landkreis in den Fokus zu rücken und ihnen zu danken. Sie alle sind Vorbilder, die beeindruckende Leistungen vollbringen. Durch unsere Aktion wollen wir darauf aufmerksam machen und zur Nachahmung auffordern“, betont Landrat Reinhard Frank nochmals das Ziel der Aktion. „Ohne ehrenamtliches Engagement wäre die Lebensqualität im Main-Tauber-Kreis längst nicht so hoch“, ergänzt FN-Geschäftsführer Michael Grethe.

Mit der „Aktion Ehrenamt“ habe man ganz besondere Menschen gesucht und nun auch gefunden, sind sich beide einig und betonen nochmals die überwältigende Resonanz sowohl bei der Zahl der Nominierten (67) als auch bei der laufenden Abstimmung (rund 1000 abgegebene Stimmen).

