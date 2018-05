Engagiert im Weinberg des Herrn

Anzeige

Nach der Weihe nahm er 1979 ein Theologie-Studium der Fachgebiete Dogmatik und Marienfrömmigkeit aus ökumenischer Sicht an der Katholischen Universität Lublin auf, das er 1984 beendete. Er kehrte in die Ordensgemeinschaft zurück, wo er als Dozent für Dogmatik, Mariologie und Ökumene in der Ausbildung junger Priester tätig war und sein Wissen weitervermittelte.

Daneben zog es ihn bereits nach Deutschland. Als Diakon war er in Mainz, um die deutsche Sprache zu lernen. Ab 1985 übernahm er die Ferienvertretung in der Karlsruher Pfarrgemeinde St. Konrad und wurde dort später Kaplan. „Damit war ich das erste offizielle Mitglied unserer Ordensgemeinschaft, das nach Deutschland entsendet worden ist.“ Noch bevor 1993 die Ordensgemeinschaft in Bisingen ihre Tätigkeit begonnen hatte. Das 25-Jahr-Jubiläum soll übrigens am 3. Oktober dort gefeiert werden.

Nach Karlsruhe fand der polnische Ordensmann eine Wirkungsstätte in Waldbrunn im Odenwald. Von 1996 bis 2006 war er dort Pfarradministrator. Gerade die Marienfrömmigkeit habe ihm sehr gut gefallen, erinnert sich Pater Kasimir. Im Zeitraum zwischen 2006 bis 2011 übernahm Pater Kasimir die Leitung der Seelsorgeeinheit Billigheim-Schefflenz.

Seit 2011 ist Pater Kasimir nun in der Seelsorgeeinheit Tauberbischofsheim als Kooperator tätig. Dekan Gerhard Hauk und er kennen sich schon aus gemeinsamen Tagen in Bisingen und schätzen einander. Die gute Zusammenarbeit mit allen Mitarbeitern und Priesterkollegen in der Seelsorgeeinheit ist dem Jubilar wichtig. Als engster Mitarbeiter des Leiters der Seelsorgeeinheit obliegt dem Ordenspriester vor allem der Bereich Seniorenarbeit und Krankenseelsorge. Oft ist er in den Seniorenheimen und im Krankenhaus anzutreffen, wo er Patienten besucht, Gottesdienste hält und Kommunion und Krankensalbung spendet. Daneben kümmert er sich als Präses um die Kolpingfamilien in Tauberbischofsheim und Hochhausen. „Ich weiß, wo meine Wurzeln sind, und versuche Gott zu dienen“, sagt er bescheiden.

Mit Pater Kasimir kamen weitere polnische Priester in die Erzdiözese Freiburg, die auch im Main-Tauber-Kreis segensreich wirken. Mit seinen Mitbrüdern in Kloster Bronnbach, die im Jahr 2000 die Arbeit aufgenommen haben, trifft sich der Freund klassischer Musik wöchentlich zum Austausch. „Wir pflegen einen lebendigen Kontakt in der Gemeinschaft“, unterstreicht der Jubilar. Der monatliche Einkehr- und Besinnungstag der Patres ist ihm wichtig. „Ich fühle mich sehr wohl in der Region“, betont Pater Kasimir und ein Lächeln huscht über seine Lippen. Gerade im Madonnenländchen, wo Maria eine besondere Würdigung widerfährt, fühlt er sich heimisch und dem Glauben und Gott verbunden. Verschiedene Pilgerreisen hat der 66-Jährige schon mitorganisiert und eine weitere zu Marienstätten liegt ihm am Herzen, „wenn meine Gesundheit mitmacht“. So lange er kann, möchte er den Gläubigen in der Region als Priester und Diskutant zu Glaubensthemen zur Verfügung sehen.

Sein 40-Jahr-Priesterjubiläum hat er bereits am 13. Mai in seiner Heimatgemeinde Beuthen/Oberschlesien und im Kreis der Familie gefeiert. Dabei gab es auch ein Wiedersehen mit seinem Bruder und ein Besuch am Grab seiner verstorbenen Eltern und Schwester. dib

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 30.05.2018