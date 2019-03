Entdeckerzeit am 10. März

Königheim.Es ist wieder soweit!: Der erste Entdeckerzeit-Gottesdienst im Jahr 2019 findet am Sonntag, 10. März, um 10 Uhr in der St.-Martin-Kirche in Königheim statt.

Um 9 Uhr geht es mit einer Spielstraße in der Schulaula los, um die Kinder auf den Gottesdienst und das Thema einzustimmen. Anschließend geht es gemeinsam mit den Eltern in die Kirche, wo Jung und Alt eine Geschichte von Jesus lebendig und kindgerecht näher gebracht wird. Alle, ob groß oder klein, sind zu diesem besonderen Familiengottesdienst willkommen. Die Kinder beteiligen sich an einer Solidaritätsaktion und werden deshalb nach dem Gottesdienst um eine kleine Spende bitten.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 05.03.2019