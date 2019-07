„Entscheidung nicht nachvollziehbar“

Der Caritasverband ist Partner der Menschen im Main-Tauber-Kreis und setzt sich dafür ein, persönliche und strukturelle Notlagen zu lindern. „Unter dem Motto ,Not sehen und handeln’ schauen wir mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hin und nicht weg!“, so formuliert auf der Homepage des Caritasverbands.

Über viele Jahre bin ich Kundin der Mangelstube des Caritasverbands – seit 1992 im AOK-Gebäude, ab 2009 in der Albert-Schweitzer-Straße und zuletzt in Gerlachsheim. Wenn man die Begründung des Caritas-Geschäftsführers Matthias Fenger zur Schließung der Mangelstube liest, ist es nach nunmehr fast 27 Jahren nicht mehr möglich, diesen so wertgeschätzten Betrieb aufrechtzuerhalten. Die Begründung „Keiner will dort arbeiten, weil es sich um eine stehende Tätigkeit bei großer Hitze handelt“ macht mich doch sehr nachdenklich. Ich hatte in all den Jahren nicht den Eindruck, dass die Mitarbeiter dort unter fast unzumutbaren Umständen arbeiten müssten. Ganz im Gegenteil. Die Menschen, die mir dort begegneten, wirkten ausgeglichen, stets freundlich und offen. Lediglich bei meinem letzten Besuch in der Alois-Eckert-Werkstätte – als ich meine Mangelwäsche abholte – teilten mir die Mitarbeiterinnen mit Tränen in den Augen mit, dass die Mangel schließt. Die Damen waren sehr aufgewühlt, weil schon wieder eine Veränderung ansteht. Und das, obwohl man sich wie eine „Familie zusammengefunden hatte“, so fast wörtlich eine traurige, verunsicherte Mitarbeiterin. Von Freiwilligkeit oder gar Freude, den Arbeitsplatz zu wechseln, war keinesfalls die Rede.

Gerade deshalb kann ich diese Entscheidung der Geschäftsführung nicht nachvollziehen. In der letzten Zeit konnte man in der Tagespresse eigentlich nur lesen: Schließung der „Kommode“ in der Altenau, Umzug des Tafelladens in die Werkstätte der Albert-Schweitzer-Straße, Mangelstube geht nach Gerlachsheim, Schließung Hotel St. Michel, Schließung der Mangel in der Alois-Eckert-Werkstätte oder vorzeitige Schließung der Mangelstube wegen technischem Defekt . . .

Sowohl für die Mitarbeiter als auch – und vor allem – für Menschen mit Teilhabeeinschränkungen sind ständige Veränderungen eine große Herausforderung und bergen Unsicherheiten. Es stellt sich die Frage, ob bei Schließungsentscheidungen finanzielle Gründe schwerer wiegen als die Fürsorge und das Wohl der anvertrauten Menschen. Bitter stelle ich deshalb fest: Vielleicht ist es ja das, was den Caritasverband ausmacht: Not sehen und handeln.

