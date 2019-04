Entscheidung zum Hallenbad gefordert

Tauberbischofsheim.In ihrer Sitzung zu den anstehenden Stadtrats- und Kreistagswahlen stellte die SPD Tauberbischofsheim ihre Kandidaten auf und steckte gleichzeitig die inhaltlichen Zielsetzungen ab.

„Auf beiden kommunalen Ebenen will sich die SPD auch weiterhin für eine soziale und zukunftsfähige Region stark machen“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Für den Kreistagswahlkreis III, der Tauberbischofsheim, Großrinderfeld und Königheim umfasst, kandidieren Gernot Seitz, Brigitte Meier, Alexander Geuking, Anthony Richey-Sawyer, Manuela Seitz-Dürr, Winfried Stockmeister, Hans-Joachim Bauer, Bernd Mayer und Rüdiger Paul für die SPD.

„Diese Kandidaten möchten sich weiterhin für ein zukunftsfähiges und familiengerechtes mittleres Tauberbertal stark machen. Denn neben weiterer Bemühungen im Breitband- und Straßenausbau sieht die SPD Tauberbischofsheim vor allem die Gefahr eines schleichenden Abbaus des kreisgetragenen Bildungsstandorts“, heißt es weiter. Hier seien insbesondere Investitionen in das Berufsschulzentrum Tauberbischofsheim nötig. Außerdem müsse der Erhalt der Pflegeschule in Tauberbischofsheim sichergestellt sein.

Auf Stadtratsebene wolle sich die SPD deshalb auch innerhalb der Bürgerliste insbesondere für die Stärkung der Familien- und Bildungsstadt Tauberbischofsheim stark machen. Dazu gehört neben einer stärkeren Förderung des Sport- und Kulturangebots auch die Schaffung moderner und bezahlbarer Wohnformen und die bessere Integration der Ortsteile in das Gesamtgefüge der Stadt, und in erster Linie eine rasche Entscheidung zum Hallenbadneubau in der Kernstadt.

Zur Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements in den Vereinen und für die Schulen müsse weiterhin die Möglichkeit bestehen, Kindern eine Schwimmausbildung vor Ort zu garantieren. „Deshalb werden die Stadträte der SPD Tauberbischofsheim den Bürgermeister und die Stadtverwaltung dazu drängen, zeitnah eine Vereinbarung mit den Trägern des Krankenhauses über eine städtische Weiternutzung des dort vorhandenen Schwimmbe-ckens für die nächsten Jahre zu treffen.“ Diese Vereinbarung müsse unabhängig von der Entscheidung, ob ein neues Hallenbad gebaut wird, oder nicht, schnellstmöglich getroffen werden.

