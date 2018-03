„Entsetzen endet an der Ladentheke“

„Wir prüfen intensiv, wie es zu den Umständen in Tauberbischofsheim kommen konnte“: Im Interview mit den Fränkischen Nachrichten äußert sich der baden-württembergische Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) zum Tierschutz-Skandal im Schlachthof Tauberbischofsheim. Das Bild entstand 2016 bei einem Besuch des Ministers in einem Kuhstall in Schlat (Landkreis Göppingen).

© dpa