Entwicklung unterstützen

Tauberbischofsheim.Im zweiten Teil der Ortsbegehungen der Kandidaten der CDU Tauberbischofsheim für Kreistag, Gemeinde- und Ortschaftsrat ging es in die Ortsteile Dittigheim, Dienstadt und Distelhausen. Dazu ging uns von den Verantwortlichen der folgende Bericht zu.

Die Bewerber erhielten einen Eindruck von der Entwicklung der Ortsteile in den vergangenen Jahren. In Dittigheim erklärte Ortsvorsteher Elmar Hilbert die anstehenden Projekte. Hier wies er besonders auf den geplanten Hochwasserschutz hin, der mit einem Millionenbetrag eines der jemals größten Projekte im Ortsteil sein werde. Auch werde der Schutzwall gegen ein mögliches „hundertjähriges“ Hochwasser der Tauber das Ortsbild nachhaltig prägen. Die Vorteile eines Hochwasserschutzes gerade für die Bürger in unmittelbarer Nähe der Tauber sei aber unbestritten.

Im Bereich des Friedhofs soll die Infrastruktur erneuert und umgestaltet werden. Für Alt und Jung sei der aktuell im Bau befindliche Generationenspielplatz oberhalb des Bahndamms ebenfalls ein Projekt, das die Lebensqualität in Dittigheim steigern werde. Die Kandidaten waren sich einig, dass wichtige Großprojekte zum Schutz der Bevölkerung – wie der Hochwasserschutz in Dittigheim – gerade entlang der Tauber-Achse unerlässlich seien. Hier wolle man auch künftig an der Gesamtkonzeption mitwirken.

Abschluss der Ortsbegehungen der Kandidaten war mit Stadtrat Sascha Diemer in Distelhausen. Man stellte fest, dass sich Ortsteil durchweg positiv entwickelt habe. Neben der neu gestalteten Tauberbrücke sei mit Großprojekten wie dem Seniorenwohnheim einmal mehr frischer Wind eingekehrt. Auch der geplante Jugendraum im ehemaligen Rathaus nehme konkrete Formen an und ergänze das Angebot besonders für die junge Generation im Ort. In Distelhausen würden jedoch dringend Bauplätze benötigt.

Die Kandidaten waren sich einig, dass die seit vielen Jahren im Gemeinderat verfolgte Linie der CDU bewährt habe, die Ortsteile nach Kräften bei ihrer Entwicklung in jeglicher Hinsicht, sei es bei der Infrastruktur oder anderen Einrichtungen, zu unterstützen. Auch die so genannte „unechte Teilortswahl“, die garantiere, dass jeder Ortsteil mit einem Mitglied im Gemeinderat vertreten sei, habe sich vor diesem Hintergrund bewährt.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 24.05.2019