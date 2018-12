Erfahrungsschatz wichtig für gute Entwicklung

Tauberbischofsheim.Die PKF Issing Faulhaber mit Sitz in Würzburg und Tauberbischofsheim mit 90 Mitarbeitern versteht sich als führender Begleiter für mittelständische Unternehmen in allen wirtschaftlichen und steuerlichen Belangen des betrieblichen Bereichs sowie der privaten Vermögenssphäre. Im Rahmen einer Jubiläumsfeier nutzten die geschäftsführenden Gesellschafter Dr. Klaus Faulhaber und Jochen Reichert die Gelegenheit, verdienten Mitarbeitern des Standorts Tauberbischofsheim für ihre vorbildlichen Leistungen und ihre langjährige Betriebszugehörigkeit zu PKF Issing Faulhaber ihre Anerkennung auszusprechen.

Zum Auftakt der Mitarbeiterehrung betonte der geschäftsführende Gesellschafter Jochen Reichert, zum Erfolg eines Unternehmens gehöre insbesondere in Beratungsberufen vorrangig die Erfahrung und die ständige Weiterbildung der Mitarbeiter als elementarer Bestandteil. Mitarbeiter von PKF Issing Faulhaber gehören regelmäßig zu den mit Prädikat ausgezeichneten Absolventen der jeweiligen Ausbildungs- und Studiengänge. Die langjährige Betriebstreue sei dabei das Fundament aus der Praxis, auf dem solche Höchstleistungen erbracht werden.

Regina Gerlinger hat bereits ihre Ausbildung zur Steuerfachangestellten bei PKF Issing Faulhaber erfolgreich durchlaufen und kann auf 25 Jahre Betriebszugehörigkeit zurückblicken.

Ebenfalls eine Ausbildung zur Steuerfachangestellten bei PKF hat Carolin Freund absolviert. Nach Weiterbildung und Prüfung zur Bilanzbuchhalterin gehört sie mittlerweile seit 20 Jahren zum Stammpersonal des Beratungsunternehmens. Oliver Smid kam vor 20 Jahren nach seinem Studium als Diplom-Betriebswirt (FH) in das Team von PKF, legte die Prüfung zum Steuerberater ab und ist inzwischen als Prokurist Mitglied der Geschäftsleitung.

Wie Reichert hervorhob, sieht PKF Issing Faulhaber gerade solche Mitarbeiter mit einem fundierten und langjährigen Erfahrungsschatz als Garanten für den Erfolg einer nachhaltigen und vorausschauenden Beratung in wirtschaftlichen und steuerlichen Angelegenheiten. Gründungsgesellschafter Dr. Klaus Faulhaber schloss sich in seiner Laudatio mit dankenden Worten aller Gesellschafter an.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 14.12.2018