Erfolge bei „Jugend musiziert“

Tauberbischofsheim.Zwei Schüler der Richard-Trunk-Musikschule qualifizierten sich in diesem Jahr beim Regionalwettbewerb für den Landeswettbewerb „Jugend Musiziert“ und nahmen Anfang April am Wettbewerb in Schorndorf teil. Dabei kam Anna Kreutzer (Cello Solo) auf einen hervorragenden zweiten Platz. Eduard Stolz (Violine Solo, rechts) erreichte einen sehr guten dritten Platz. Unterrichtet und vorbereitet wurden die jungen Musiker von ihren Lehrern Dimitri Giouseljannis (links) beziehungsweise Katharina Cording (nicht auf dem Bild). Musikschulleiter Johannes Wienand (Zweiter von rechts) zeigte sich sehr stolz auf den Erfolg seiner Schüler und gratulierte den beiden Lehrern und Schülern. Bild: Stadt Tauberbischofsheim

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 18.04.2019