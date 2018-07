Erfolgreiche Suche nach Lehrstelle

Anzeige

tAUBERBISCHOFSHEIM.Im August oder September startet für viele die Ausbildung. Wer noch keine Stelle hat, sollte nicht verzweifeln. Bei wem die Suche nach einem Ausbildungsplatz oder die Bewerbung um einen Schulplatz bisher nicht erfolgreich war, aber noch eine Ausbildung aufnehmen möchte oder nach Alternativen sucht, hat noch gute Chancen. Alle, die wissen möchten, welche das sind und wie es mit dem Ausbildungsplatz noch klappen kann, können dazu die Infoveranstaltung der Arbeitsagentur nutzen. Am Donnerstag, 26. Juli, bieten die Berufsberater in der Arbeitsagentur, Pestalozziallee 17, ein Rundum-Paket für die erfolgreiche Ausbildungsplatzsuche 2018 an. Sie beginnt um 14 Uhr. Wo gibt es ganz konkret noch interessante Ausbildungsstellen? Welche Berufe kämen alternativ für mich in Frage? Gibt es Exoten- oder Nischenberufe, die man noch nicht kennt, die aber tolle Möglichkeiten in der Region bieten? Und wie kann man die Jobbörse zusätzlich für die eigene Suche nutzen? Wer möchte, kann zusätzlich bis 18 Uhr noch ein kurzes Einzelgespräch mit einem Berufsberater führen oder seine Bewerbungsmappe ansehen lassen, sich Tipps holen und das Angebot des Berufsinformationszentrums (BiZ) nutzen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Auch Eltern können teilnehmen.