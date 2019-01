Ergebnis einer Bürgerbefragung vorgestellt

Dittwar.Bei der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats stand erneut die Zukunft des Kindergartens St. Elisabeth (die FN berichteten) auf der Tagesordnung.

Die Ortschaftsräte Manuel Withopf, Daniel Ditter, Patrick Hauke und Mathias Lotter hatten eine Befragung zu dem Thema unter den Dittwarer Haushalten durchgeführt, deren Ergebnisse sie in der Sitzung vor rund zwei Dutzend interessierten Bürgern vorstellten. Stattgefunden hatte die Umfrage in der zweiten Januarwoche, von Freitag bis Sonntag.

Über das Dittwarer Mitteilungsblatt waren 300 Haushalte zur Teilnahme aufgerufen worden. Dabei wurden ihnen drei mögliche Optionen zur Zukunft des Kindergartens in der Gissigheimer Straße zur Auswahl gestellt. Die erste Wahlmöglichkeit lautete: „Die Stadtverwaltung TBB und die Kirchengemeinde TBB einigen sich auf die Kostenübernahme der Sanierung des Gebäudes in der Gissigheimer Straße. Kindergarten und Carawanse bleiben gemeinsam im bestehenden Gebäude. Dies hätte keinen Einfluss auf andere Vereine“.

Als zweite Option stand zur Wahl: „Die Stadtverwaltung TBB baut die Laurentiushalle als Kindergarten um. Die dort ansässigen Vereine werden auf andere Räumlichkeiten umgelagert. Die Zukunft des Jugendraums Carawanse in der Gissigheimer Straße ist nicht gesichert“.

Die dritte Alternative bei der Umfrage lautete: „Ein Neubau des Kindergartens in Dittwar wurde in Erwägung gezogen. Hierzu liegen jedoch keine konkreten Vorschläge vor“.

Daneben hatten die Teilnehmer auch noch die Möglichkeit, eigene Vorschläge zu machen. Insgesamt 105 Dittwarer Haushalte haben sich nach Aussage von Ortschaftsrat Patrick Hauke an der Befragung beteiligt.

Bei der Abstimmung konnten sie auch mehrere Optionen ankreuzen, so dass die teilnehmenden Haushalte insgesamt 122 Stimmen abgaben. Wie Hauke ausführte, entfielen davon 101 Stimmen auf Option eins, die Sanierung des bestehenden Kindergartens.

Für die zweite Möglichkeit (Umzug in die Laurentiushalle) seien vier Stimmen abgegeben worden, für Option drei (Neubau) elf Stimmen. Außerdem hätten sechs Bürger eigene Vorschläge eingebracht.

Wie sehr die Zukunft des Kindergartens St. Elisabeth die Bürger in Dittwar beschäftigt, zeigte auch die anschließende Fragerunde, bei der das Publikum zahlreiche Anfragen zu dem Thema an die vier Ortschaftsräte und an Ortsvorsteher Carsten Lotter stellte. ses

