Erhöhung der Elternbeiträge

Tauberbischofsheim.Der Gemeinderat stimmte einer Anpassung der Elternbeiträge in den kirchlichen Kindertagesstätten (ab September) in seiner Sitzung am Mittwoch mehrheitlich zu (zwei Gegenstimmen, eine Enthaltung).

Die Festsetzung entspricht der gemeinsamen Empfehlung der Kirchen und der kommunalen Landesverbände.

Zu Beginn des Krippenjahres 2019/2020 wäre bei einer Ein-Kind-Familie die vorgesehene Erhöhung von 340 auf 376 Euro (30 Stunden pro Woche) aus Sicht der Verantwortlichen unverhältnismäßig hoch.

Deshalb wurde vorgeschlagen, in diesem Jahr erneut unter der Empfehlung und mit 358 Euro dann noch 18 Euro unter dem vorgeschlagenen Wert zu bleiben. Bei Familien mit mehr als einem Kind wurden die Beiträge im Krippenbereich in Höhe der Empfehlungen vorgeschlagen.

Im Bereich des Kindergartens (Regel- und VÖ-Gruppen) bestünden gegen die Anpassung der Beiträge gemäß der Empfehlung der Kirchen sowie der kommunalen Landesverbände grundsätzlich keine Bedenken.

Ratsmitglied Christian Stolz (UFW) stellte den Antrag, die aus seiner Sicht sowieso schon hohen Beiträge im Krippenbereich zumindest nicht zu erhöhen. Dieser Antrag wurde bei sieben Stimmen dafür und einer Enthaltung mehrheitlich abgelehnt.

Gemäß dem Vorschlag, über den die kirchlichen Gremien gegebenenfalls noch abstimmen müssen, würden die neuen Beiträge für die Krippenbetreuung (elf Monatsbeiträge bei 30 Wochenstunden) wie folgt aussehen:

Familie mit einem Kind: 358 Euro (vorher 340 Euro).

Familie mit zwei Kindern: 279 Euro (272 Euro).

Familie mit drei Kindern: 190 Euro (184 Euro).

Familie mit vier Kindern: 81 Euro (81 Euro).

Die höheren Elternbeiträge reduzieren den städtischen Zuschuss anteilig. Der Gesamtaufwand an laufenden Zuschüssen betrage dennoch fast drei Millionen Euro (davon rund 1,8 Millionen Euro Eigenmittel).

Für die Betreuung in Regelgruppen im Kindergarten (elf Monatsbeiträge bei 30 Wochenstunden) würden sich die Kosten wie folgt darstellen:

Familie mit einem Kind: 128 Euro (vorher 124 Euro).

Familie mit zwei Kindern: 98 Euro (95 Euro).

Familie mit drei Kindern: 65 Euro (63 Euro).

Familie mit vier Kindern: 22 Euro (21 Euro).

Für die Betreuung in VÖ-Gruppen (verlängerte Öffnungszeiten) würden folgende Kosten entstehen:

Familie mit einem Kind: 160 Euro (vorher 155 Euro).

Familie mit zwei Kindern: 123 Euro (119 Euro).

Familie mit drei Kindern: 81 Euro (79 Euro).

Familie mit vier Kindern: 28 Euro (26 Euro). gf

