Erlebnisausstellung im Hotel St. Michael

Tauberbischofsheim.Die Erlebnisausstellung „Credoweg Ökumene“ macht derzeit Station im Hotel St. Michael. Interaktive Stationen fordern die Neugierde und Experimentierfreude heraus, bieten pfiffige Aufgaben oder sinnliche Eindrücke und Anknüpfungspunkte für das Gespräch. Nachdem in den letzten Wochen bereits mehr als 300 Schüler die Ausstellung besucht haben, werden am heutigen Mittwoch um 19 Uhr und am Ostermontag, 2. April, um 15 Uhr nun auch öffentliche Führungen angeboten. Treffpunkt ist jeweils vor dem Hotel. Die Führung dauert ca. 90 Minuten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintritt ist frei. Darüber hinaus kann der Credoweg noch bis 2. April besucht werden.