Erlebnisreiche Tage in Dresden

Tauberbischofsheim.Der Surf-und Skiclub Tauberbischofsheim hat anlässlich seines 35. Vereinsgeburtstags eine erlebnisreiche Fahrt unternommen. Mit dem Reisebus fuhr man nach Dresden.

Die Übernachtung in einem Hotel mitten in der Fußgängerzone war sehr von Vorteil, so dass fußläufig die Frauenkirche, der Pulverturm und viele andere Sehenswürdigkeiten gut erreichbar waren.

Eine Stadtführung und eine Führung durch die Semperoper waren besondere Höhepunkte in Dresden.

Bei tropischen Temperaturen hat der Verein die Stadt bis mitten in die Nacht unvergesslich schön erlebt. Zum Abschluss der Fahrt wurde im Kirnitzschtal gewandert und eine geführte Kahnfahrt angeboten.

Nach Wanderung und Kahnfahrt im Kirnitzschtal, hat der SSC Tauberbischofsheim dann das Elbsandsteingebirge wieder Richtung Heimat verlassen und ist unterwegs in eine gut fränkischen Gaststätte zum Abschlussessen eingekehrt.

Es war eine rundum gelungene, erlebnisreiche Fahrt, so die Teilnehmer vom Surf- und Skiclubs..

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 21.08.2018