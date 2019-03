Erstaunliche und faszinierende Geschichten

Tauberbischofsheim.Es ist schon fast Tradition: Jedes Jahr im März veranstalten die Kreis-AG des Katholischen Bildungswerks und der Inner Wheel-Club Tauberfranken eine Benefiz-Veranstaltung mit neuen internationalen Kurzfilmen im Filmtheater Badischer Hof in Tauberbischofsheim ein. Inner Wheel ist die größte unabhängige Frauen-Serviceorganisation der Welt, ihre Ziele sind Freundschaft, Internationale Verständigung und Hilfe in sozialen Notsituationen.

Zu diesen Zielen passt hervorragend die Aufführung der „Augenblicke“, einer Kurzfimreihe, die jedes Jahr neu von der Deutschen Bischofskonferenz zusammengestellt wird. Der Organisator dieser Reihe, Karsten Henning, beschreibt die Kurzfilmreihe wie folgt: Unterhaltsam und besinnlich, liebenswürdig und ein bisschen böse: Kurzfilme dauern nur wenige Augenblicke. Und doch erzählen sie bewegende, manchmal erstaunliche Geschichten, stellen unbequeme Fragen, verblüffen unsere Wahrnehmung - und lenken unseren Blick auf existenzielle und soziale Themen.

Das Programm 2019 zeigt elf preisgekrönte Kurzfilme von Regisseurinnen und Regisseuren aus Portugal, den Niederlanden, Belgien, Argentinien, Neuseeland Kenia und Deutschland. Nach der Begrüßung durch die Präsidentin des IWC Tauberfranken, Lieselotte Weisbrod, die sich sehr über das große Interesse an der Veranstaltung freute, beschrieb die Vertreterin des Vorstands der Kreis-AG, Hedwig Appel, Inhalt und Herkunft der einzelnen Filme in wenigen Worten.

Danach hatte Elisabeth Wycisk, die Vorsitzende des Vereins Anyievo-Ekpui/Togo, der „Nutznießer“ der Benefizveranstaltung ist, Gelegenheit, ihren Verein und seine Projekte in Togo vorzustellen. In der Pause nach der ersten Programmhälfte konnten sich die Kinobesucher erfrischende Getränke und das überwiegend von den Inner Wheelerinnen hergestellte „Fingerfood“ schmecken lassen.

Die gezeigten Kurzfilme konnten auch diesmal das Publikum anrühren, erschrecken, nachdenklich machen – aber in jedem Fall unterhalten. Wieder empfanden die meisten Besucher die Veranstaltung als sehr gelungen – ein Grund mehr, die „Tradition“ auch im kommenden Frühjahr fortzusetzen!

