Erste Schritte auf der internationalen Bühne

Tauberbischofsheim.Dabei sein ist alles, dieser Spruch gilt auch für die jungen Escrimeurs aus der französischen Partnerstadt Vitry-le-François beim VS-Möbel-Cup in Tauberbischofsheim. Damit das Rundumpaket der französischen Gäste aus Vitry in freundschaftlicher harmonischer Atmosphäre abläuft, dafür sorgt die „Coachin“ der jungen Fechter, Patricia Steinam.

Etwas ungewohnt, trotz seines fast drei Jahrzehnte langen mit Herz und Seele verbundenen, ehrenamtlichen Einsatzes als Jugendkoordinator im Olympia-Stützpunkt und Fechtclub Tauberbischofsheim, war das diesjährige Erlebnis für Peter Behne, „den Rentner“, die Fechterdelegation aus Vitry zu begrüßen und zu betreuen.

Für die kleinen französischen Musketiere und ihren begleitenden Eltern und Trainer ist der VS-Möbel-Cup die erste Begegnung junger Sportler auf der internationalen Bühne des Fechtsportes mit 127 Teilnehmern. Gabriel Chardon erreichte mit dem dritten Platz sogar einen Podestplatz. Trainer Raphaël Bonetti und Präsidentin Caroline Roussel sowie die fast 30-köpfige Delegation freuten sich über diese Ergebnisse.

Im Laufe des Turniers fanden sich die Vitryaner mit den Gastfamilien zur offiziellen Begrüßung auf der großen Bühne zusammen. Für Bürgermeister Wolfgang Vockel übernahm von der Stadt Tauberbischofsheim Michael Karle die Begrüßung. Der Präsident des Tauberbischofsheimer Städtepartnerschaftskomitee für Vitry-le-François und Duderstadt, Ingo Brudereck, bedankte sich bei der Gesamtdelegation aus Vitry. Sie ermöglichen ihre jüngsten Franzosen auf der Internationen Bühne, die ersten Türchen des Fechtsportes zu betreten. Er überreichte den kleinen Musketieren und den Erwachsenen eine kleine Aufmerksamkeit. Das neue Koordinations-Team mit Markus Hartmann und Simone Bauer-Höpfl schlossen sich den Grußworten der Vorredner an. Die zahlreichen deutsch-französischen Gespräche nach dem VS-Cup-Event in Tauberbischofsheim hatten eine klare Botschaft: „Wir Fechter aus Tauberbischofsheim sind am 1. Mai 2019 in Vitry dabei und hoffen, dass die Städte dieses deutsch-französische Treffen auch finanziell unterstützen.“ Nach dem Turnier ging es zum gemütlichen Teil über. Peter Behne bedankte sich bei allen, die zum Gelingen beigetragen hatten. „Die Eltern unserer Kinder waren super und haben alle Erwartungen übertroffen. Die Partnerschaft Vitry-Tauberbischofsheim lebt.“ fasste er diese Begegnung zusammen.

Auch die Vitryaner ließen es sich nicht nehmen und überreichten ihm eine Vielfalt an regionalen Spezialitäten, die sich im Laufe der Jahre als seine Lieblingsköstlichkeiten bewährt haben. Sie wünschten ihm viel Glück für seinen neuen Lebensabschnitt, die Rente. „Sie sei jedoch kein Hindernis für ein Wiedersehen im Mai“, betonte Präsidentin Roussel.

Auf der Rückfahrt nahmen die Vitryaner den Tauberbischofsheimer Fechter Ivo Wundling für einen 14-tägigen sportlichen Austausch in die Partnerstadt Vitry-le-François mit. Er wird bei der französischen Gastfamilie Bottilier untergebracht und die Schule während dieses Zeitraums besuchen. ib

