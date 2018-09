Erster Platz beim Discofox

Tauberbischofsheim.Die TAF German Masters Discofox 2018 fand in Jülich statt. Bei dieser traditionellen Veranstaltung im Bereich Discofox trafen sich rund 100 Paare aus ganz Deutschland in den verschiedenen Alters- und Leistungsklassen. Unter den Tanzpaaren waren auch wieder Brigitte Mennig und Thomas Schmitt, die für den TSC Rot-Weiß Tauberbischofsheim starteten. Obwohl noch nicht lange im Turniergeschehen dabei belegten sie in der Hauptgruppe 3A (Altersgruppe ab 50 Jahre) den ersten Platz. Achtbare Ergebnisse konnten sie auch in der Hauptgruppe 2A (Altersgruppe ab 31 Jahren) elfter Platz und in der Hauptgruppe B (Altersgruppe ab Junioren) siebter Platz erzielen. tsch/ts

