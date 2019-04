Erstkommunion am Weißen Sonntag

Tauberbischofsheim.In vielen katholischen Kirchengemeinden gingen am gestrigen Weißen Sonntag zahlreiche Kinder zur Erstkommunion, 28 Kinder alleine in den Tauberbischofsheimer Pfarrkirchen St. Martin und St. Bonifatius. Seinen feierlichen Namen verdankt der Weiße Sonntag als erster Sonntag nach Ostern den weißen Gewändern der neu getauften Christen. Unser Bild entstand in Tauberbischofsheim, als die Kinder mit ihren Paten und der Stadtkapelle zusammen mit Kaplan Dominik Albert von der Liobakirche durch die Fußgängerzone zur Stadtkirche St. Martin zogen. Bk/Bild: Kurt Baumann

