Distelhausen.Unter dem Motto „Jesus, du bist der Weinstock“ feierten bei schönstem Frühlingswetter zehn Kinder aus Distelhausen und Dittigheim in der Kirche St. Markus in Distelhausen ihre Erstkommunion. Gemeinsam mit ihren Taufpaten zogen die Kommunionkinder, begleitet von der Musikkapelle Distelhausen, vom Markusheim in die Kirche, wo sie von Dekan Gerhard Hauk ihre erste Heilige Kommunion empfingen. Musikalisch umrahmt wurde die Feier von den „Young Musicians“. Bild: Alexandra Pufahl