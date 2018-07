Erstmals Wettbewerb für Mädchen ausgetragen

Anzeige

Tauberbischofsheim.Wie in den Jahren zuvor bildeten die Vereinsmeisterschaften der Jugendlichen, Schüler und erstmals der Mädchen der Tischtennisabteilung des TSV Tauberbischofsheim das Ende einer durchaus erfolgreichen Saison, in der die Jugendmannschaft einen guten Platz in der Bezirksliga sowie den zweiten Platz im Kreispokal errang und die Schülermannschaft die Vizemeisterschaft sowie den Kreispokaltitel erkämpfen konnte.

Abteilungsleiter Paul Treu wünschte den teilnehmenden Kindern und Jugendlichen viel Erfolg. Gestartet wurde in drei unterschiedlichen Leistungsklassen bei den Jungen/Schülern und erstmals in einer getrennten Mädchenwertung.

In der Klasse Jugend-aktiv waren insgesamt fünf Spieler am Start Schon in den ersten Spielrunden zeichnete sich ab, dass der Titel nur an einen der beiden Topfavoriten Markus Schipper oder Daniel Gruber ( Titelverteidiger ) gehen wird. In den Halbfinals standen sich Markus Schipper und Fabian Düll sowie Daniel Gruber und Daniel Seiz gegenüber. Beide Favoriten setzten sich durch und in einem sehenswerten Endspiel rang Markus Schipper den Titelverteidiger nieder und wurde Vereinsmeister vor Daniel Gruber. Auf den weiteren Plätzen folgten Fabian Düll, Daniel Seiz und Tobias Reinhart.