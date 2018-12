Erweiterter Probebetrieb

tauberbischofsheim.Das neu errichtete zentrale Wasserwerk in Dittigheim nimmt zum 12. Dezember den erweiterten Probebetrieb auf. Ab diesem Zeitpunkt wird Trinkwasser in die Netze von Distelhausen, Dittigheim und in Teilbereiche der Kernstadt auf der rechten Tauberseite eingespeist.

Die Rohwässer der Brunnengalerie Dittigheim werden im neuen Wasserwerk des Zweckverbandes Wasserversorgung Mittlere Tauber nach modernsten Verfahren aufbereitet, kontrolliert und in hygienisch einwandfreiem Zustand an die Bürger abgegeben.

Durch Änderung der Aufbereitungstechnik und der Desinfektion kann es in der Übergangsphase zu einem leichten Chlorgeruch kommen. Die Werte werden strengstens kontrolliert. Eine Enthärtung des Wassers kann derzeit noch nicht erfolgen, da noch nicht alle Ortsnetze an das Wasserwerk angeschlossen sind.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 11.12.2018