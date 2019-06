„Es geht um die Zukunft der Kinder“

Die Antworten der Kreisvorsitzenden zeigen hier, dass sie es auch nicht verstanden haben. Vielleicht liegt es an der miserablen Netz-Abdeckung und Internetanbindung im Main-Tauber-Kreis. Ich schäme mich für meine Generation. Ich gehöre auch zu den „alten Säcken“ (bin auch schon 50). In den Antworten werden hauptsächlich wieder Ausflüchte aufgelistet, und wie in der Politik üblich, Leistungen anderer zu den eigenen gemacht (wie zum Beispiel Ausstieg aus der Atomkraft).

Ich glaube, dass die Menschen meiner Generation schon der Meinung der Jugend sind, dies aber zu wenig nach außen zeigen. Also auf zur nächsten Friday for Future-Demonstration. Es geht um die Zukunft unserer Kinder. Übrigens: Nach der Aussage eine Rentners zum Klimawandel, dass ihn das nicht interessiert, weil er das sowieso nicht erleben wird, bin ich den Grünen beigetreten.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 05.06.2019