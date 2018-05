Anzeige

Tauberbischofsheim.Verkehrskontrollen mit der Zielrichtung Drogen oder Alkohol am Steuer führten die Polizei Tauberbischofsheim in der Nacht zum Montag in Distelhausen durch.

Alle Fahrer nüchtern

Trotz der späten Stunde wurden zwischen 2 und 3.30 Uhr zahlreiche Pkw angehalten und die Lenker überprüft. Im Polizeibericht vermerkten die Beamten das Ergebnis stichwortartig: „Immer dieselbe Feststellung: Fahrer/Fahrerin nüchtern, restliche Insassen im Fahrzeug mindestens gut alkoholisiert...“.

Bereits in der Nacht zum Samstag kontrollierte die Wertheimer Polizei Autofahrer in Bettingen. Hier wurde von den Beamten vermerkt: „Es kam zu keinen Auffälligkeiten. Jeder kontrollierte Fahrer hatte 0,00 Promille“. So sollte es aus Sicht der Polizei immer sein.