„Es kann wirklich jedem passieren“

Tauberbischofsheim.Ein ernstes Thema ansprechend und humorvoll zu verpacken, ist gar nicht so einfach. Wie man es richtig gut macht, das zeigten die beiden Schauspielerinnen Yvonne Bissinger und Yasmin Röckel am Montag im Tauberbischofsheimer Winfriedheim. „Hallo Oma, ich brauch’ Geld“ hieß der Präventionsnachmittag, der von der Polizei und dem Förderverein AkS in Kooperation mit der Seelsorgeeinheit Tauberbischofsheim angeboten wurde.

Akteurinnen und Organisatoren hätten jedoch einen weitaus besseren Zuspruch verdient gehabt – viele Stühle blieben unbesetzt. Dabei ist das Thema „Enkeltrick“ auch im Main-Tauber-Kreis äußerst brisant. 64 000 Euro erbeuteten Täter hier in der Region allein schon in diesem Jahr (wir berichteten).

Immer wieder neue Maschen

Die Betrüger lassen sich immer wieder neue Maschen einfallen, mit denen sie vorwiegend ältere Menschen um ihr Erspartes und/oder Wertgegenstände bringen. Doch auch die jüngere Generation ist nicht davor gefeit, auf gerissene Ganoven hereinzufallen. Die Freude, bei einem Kreuzworträtsel angeblich ein Auto gewonnen zu haben, lässt bei so manchem scheinbar alle Alarmglocken verstummen. Ein Beispiel von vielen Fällen, die sich tatsächlich so ereignet haben und die Yvonne Bissinger und Yasmin Röckel humorvoll und unterhaltsam auf der Bühne zeigten.

Und dabei ist Yvonne Bissinger, die neben den Requisiten auch ihren Mann und ihren kleinen Sohn mit nach Tauberbischofsheim gebracht hatte, selbst auch kein unbeschriebenes Blatt.

Das behauptet jedenfalls ihre Schauspielkollegin Yasmin Röckel. Als Yvonne Bissinger sich zu Beginn beschwert, dass immer sie den Gauner spielen müsse, kontert Yasmin Röckel: „Du klaust ja auch immer die roten Gummibärchen aus der Tüte, also hast du großes kriminelles Potenzial!“

Codewort „Spätzlesdrücker“

Von Anfang an ist das Tauberbischofsheimer Publikum voll bei der Sache und schaut sich gespannt die Fälle an, die das muntere Duo nachspielt. Etwa das klassische Beispiel der Geldübergabe mit Codewort – in diesem Fall „Spätzlesdrücker“.

Zwei Gäste wagen sich sogar auch auf die Bühne und spielen „Versuchskaninchen“. Resolut und selbstbewusst lassen sie die zwei „Ganovinnen“ an die Wand fahren.

Eine Frau läuft dabei förmlich zu Höchstform auf und ringt auch den beiden Schauspielerinnen Respekt ab: Nachdem sie am „Telefon“ sämtliche Versuche, Informationen aus ihr herauszubekommen, abgeschmettert hat, sagt sie in einem sehr bestimmten Ton: „Es tut mir leid, Sie haben meine Zeit jetzt schon viel zu lange in Anspruch genommen!“ und legt den Hörer auf.

Oft zu zweit unterwegs

Die ambitionierten Akteurinnen zeigen in weiteren kurzen Stücken, welche Tricks die Täter, die meistens in Banden organisiert sind, anwenden. Oft hat der angebliche Klempner oder der freundliche Mann, der den Rauchmelder überprüfen will, noch einen Kompagnon dabei. Während der Hauptakteur den ahnungslosen Bewohner ablenkt, agiert der andere Unhold blitzschnell im Hintergrund und raubt, was ihm auf die Schnelle in die Hände fällt. Auch Yvonne Bissinger ist entsetzt über diese Masche: „Zuhause fühlt man sich ja eigentlich sicher und denkt, es kann einem nichts geschehen. Dabei kann es wirklich jedem passieren.“

Der Leiter der Präventionsaußenstelle Tauberbischofsheim, Kriminalhauptkommissar Bernhard Haag, informierte die Besucher über die perfide Technik, die die Banden bei ihren Anrufen benutzen: „Man kann jede Telefonnummer aufs Display zaubern, auch die der Polizei. Allerdings“, betonte er, „werden Sie nie von einer 110 angerufen“. Er bot gerne Hilfe an: „Sie können sich jederzeit mit uns in Verbindung setzen.“

„Sie waren ein tolles, aufmerksames Publikum!“ lobten die Akteurinnen ihre Gäste am Schluss. Und die konnten sich nach dem Ende der „Show“ austauschen und sich bei Bernhard Haag, Sandra Hügel vom AkS und Gisela Authmann-Bopp von der Suchtberatung im Main-Tauber-Kreis noch viele wertvolle Informationen holen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 21.11.2018