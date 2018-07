Fachhochschulreife erlangt

Anzeige

Ziel des Berufskollegs ist es, die Absolventen auf eine Berufsausbildung oder ein Studium vorzubereiten. Neben den allgemeinbildenden Fächern wie Deutsch, Mathematik und Englisch werden im Berufskolleg II im Profil „Wirtschaft und Datenverarbeitung“ zusätzlich wirtschaftliches Wissen sowie Kenntnisse in der Datenverarbeitung vertieft. Sie absolvierten in den wirtschaftswissenschaftlichen Fächern die wesentlichen Berufsschulinhalte der kaufmännischen Ausbildungsberufe des Bürobereiches. Die Besonderheit des Berufskollegs II mit der Profilrichtung „Übungsfirma – Verzahnung mit dualen Ausbildungsberufen“ liegt darin, dass Schülern unter anderem die gesamten Inhalte der Berufsschullehrpläne einer dreijährigen Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann/-kauffrau vermittelt bekommen. Des Weiteren lernen sie in einer Übungsfirma die anfallenden Tätigkeiten eines kaufmännischen Betriebs kennen, indem sie die Rollen von Mitarbeitern und Geschäftsleitung einnehmen und in diesem Bereich alle Prozesse allein oder im Team praktisch ausführen.

