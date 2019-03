Fachkräftemangel eine große Herausforderung

Tauberbischofsheim.Die Versammlung zur Nominierung der CDU-Kandidaten im Kreistagswahlkreis III (Tauberbischofsheim, Großrinderfeld und Königheim) fand im Casino der VS statt.

Kreisvorsitzender Professor Dr. Wolfgang Reinhart (MdL) begrüßte die zahlreichen Mitglieder der CDU. „Ich freue mich sehr, dass es uns wieder einmal gelungen ist, eine starke Liste aus erfahrenen und auch neuen Kandidaten zusammenzustellen, um den Wählern im Wahlkreis der drei Kommunen am 26. Mai ein attraktives Angebot machen zu können“, so Reinhart.

Es sei heutzutage keine reine Selbstverständlichkeit mehr, dass sich Bürger mit ihrem guten Namen für eine Partei öffentlich engagieren und für deren Inhalte auf kommunaler Ebene eintreten. Umso mehr dankte er den neun Persönlichkeiten aus Großrinderfeld, Königheim und Tauberbischofsheim, die auf einer vollen Liste für die Union antreten werden.

Die Union habe dank der Mehrheit im Kreistag in der nun zu Ende gehenden Legislaturperiode im Gremium viel bewegen können. Als Schwerpunkte nannte Reinhart dabei Projekte wie den Breitbandausbau im Landkreis, Investitionen in die Infrastruktur, aber auch Projekte wie den weiteren Ausbau des Klosters Bronnbach oder die großen Investitionen in die Schulen des Landkreises.

Aber auch im Bereich Tourismus gebe es positive Bilanzen. Ein kräftiger Anstieg der Übernachtungen und Gästeankünfte zeige die Nachhaltigkeit der Tourismusstrategie im Landkreis. Mit den Programmen „Karriere daheim“ und „Zukunft Main-Tauber“ sei die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts im Kreis ebenfalls erneut gesteigert worden. Finanziell könne der Landkreis in den letzten Jahren auf Investitionen von über 83 Millionen Euro verweisen. Auch die sehr geringe Arbeitslosenquote liege mit nur 2,9 Prozent nah an der Vollbeschäftigung.

So sei der Fachkräftemangel für die zahlreichen Weltmarktführer und Familienunternehmen der Region ein echtes Problem, was zu einer der größten Herausforderungen in der nächsten Periode des Kreistags zähle. Auch die nachhaltige Gesundheitsversorgung, die vor allem wohnortnah mit Haus- und Fachärzten erfolgen solle, werde eine große Aufgabe für den neuen Kreistag sein.

Der Haushalt insgesamt müsse nun auf die Zeiten nach den Rekord-Steuereinnahmen der letzten Jahre vorbereitet sein, um auch in Zukunft handlungsfähig zu bleiben.

Für die CDU-Liste im Wahlkreis III treten am 26. Mai folgende Personen an: Professor Dr. Wolfgang Reinhart, Wolfgang Vockel, Josef Morschheuser, Hilmar Freundschig, Claudia Wölpper-Murphy, Anette Schmidt, Klaus Burger (alle Tauberbischofsheim), Dr. Sven Schultheiß (Großrinderfeld) und Bernhard Honikel (Königheim).

Die Kandidaten werden sich in den kommenden Wochen des Wahlkampfs noch auf zahlreichen Terminen den Fragen der Bürger vor Ort stellen. pm

