Fahnenschwinger erfolgreich

Tauberbischofsheim.Zur alljährlichen Generalversammlung versammelten sich die Mitglieder des Spielmannszuges Tauberbischofsheim im Feuerwehrgerätehaus. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Mario Lang erfolgte das Totengedenken.

Anschließend folgte der Rückblick auf das vergangene Jahr mit dem Bericht des Schriftführers Maurice Zegowitz. So begann das Jahr 2018 mit den Fastnachtssauftritten wie in Königheim, Würzburg und Assamstadt. Auftritte in der Heimatstadt Tauberbischofsheim hatte man unter anderem beim Maibaumfest der Feuerwehr, bei der italienischen Nacht, bei der Nacht des Museums, beim Marktplatzkonzert, bei der Einweihung der neuen Drehleiter der Feuerwehr und zum Umzug im Rahmen der Martinimesse.

Aber auch außerhalb der Stadtgrenze zeigte der Spielmannszug sein musikalisches Können undspielte in Heidelberg und auf dem Rakocy Fest in Bad Kissingen.

Nicht nur musikalisch war man im vergangenen Jahr erfolgreich. Die Fahnenschwinger des Spielmannszuges erzielten bei der WM im Fahnenhochwurf in Nusplingen hervorragende Ergebnisse. Bei den süddeutschen Jugendmeisterschaften im Fahnenschwingen in Konstanz wiederholten sie die gute Leistung und belegten ebenfalls die vordersten Plätze.

Kassenbericht lieferte einen Überblick über die finanzielle Lage des Vereins. Die Kassenprüfer bescheinigten eine einwandfreie Kassenführung. Somit konnte die Entlastung des Vorstands vorgeschlagen werden, die einstimmig erfolgte.

Stabführer René Hofmann blickte in seinem Bericht aus musikalischer Sicht auf das zurückliegende Jahr. Danach gab er einen Ausblick auf die anstehenden Termine. Er bedankte sich bei allen Ausbildern für die Unterstützung.

Es konnten auch in diesem Jahr wieder Mitglieder des Vereins für ihre jahrelange Tätigkeit und Unterstützung für den Verein geehrt werden. Dies waren: 50 Jahre Mitgliedschaft: Alois Block Alois und Karl-Otto Stockmeister.

Unter „Verschiedenes, Wünsche und Anträge“ wurden noch diverse Punkte im großen Kreis besprochen und diskutiert. mz

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 01.02.2019