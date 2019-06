Fahnenschwinger in Holland zu Gast

Tauberbischofsheim.Die Fahnenschwinger des Spielmannszugs Tauberbischofsheim waren zum wiederholten Male beim alle zwei Jahre an Pfingsten stattfindenden internationalen Fahnenschwingertreffen dabei. Dieses Treffen fand dieses Jahr in Lichtenvoorde in Holland statt.

Teilgenommen haben über 200 Aktive aus sechs europäischen Nationen. Die Vertreter aus Italien und Tschechien waren dieses Mal verhindert. Die eigentliche Veranstaltung erstreckt sich über zwei Tage und alle Teilnehmer sind privat bei Gastfamilien untergebracht. Allein schon die herzliche Aufnahme durch die Gastgeber, die gute Organisation und gemeinschaftlichen Aktivitäten machen diese Tage unvergesslich.

Da die Veranstaltung ganz im Zeichen der Brauchtumspflege steht, sind neben den verschiedenen Fahnen und Schwingarten auch die herrlichen Trachten aus ganz Europa zu bewundern. Der jüngste Aktive aus Brüssel war fünf Jahre, der Älteste aus Klagenfurt 94 Jahre alt. Die Veranstaltung stand ganz unter dem Zeichen Freundschaft und Einigkeit. Der Europäische Gedanke wurde hier gelebt, die Sprache stellte keine Barriere dar und der gemeinsame Wille, die Veranstaltung für den gastgebenden Verein, die Bevölkerung und die Teilnehmer zu einem Erfolg werden zu lassen, war immer spürbar. Das extra von der Jugend des Spielmannszugs einstudierte Programm wurde bejubelt und fand allgemeine höchste Anerkennung.

Geschwungen wurde an verschiedenen öffentlichen Plätzen, wobei der Erfahrungsaustausch neben den Auftritten nicht zu kurz kam und auch die elf Kilogramm schwere Fahne der Belgier ausprobiert werden konnte. Neben den verschiedenen Aktivitäten gab es auch einen offiziellen Empfang bei der Oberbürgermeisterin, am Sonntag eine Gemeinschaftsveranstaltung im Zeichen der Freundschaft und des Verständnisses, und auch das parallel statt findende „Over the top“ Festival wurde besucht. Zum krönenden Abschluss haben der jüngste und älteste Teilnehmer sowie alle zusammen die Fahnen geschwungen. Der Spielmannszug wurde für das nächste Treffen in zwei Jahren in Sint Niklas in Belgien eingeladen.

