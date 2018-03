Fahrer rutschte von Kupplungspedal

Anzeige

Tauberbischofsheim.Vermutlich weil der Fahrer eines Fords am Dienstagnachmittag von der Kupplung seines Wagens gerutscht ist, kam es zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden.

Der 60-Jährige war auf der Bahnhofstraße in Tauberbischofsheim unterwegs und fuhr in Richtung Bahnübergang. Dort wollte er nach links in Richtung Wellenbergstraße abbiegen und hatte sich hierfür auch schon eingeordnet. Offenbar rutschte er dann beim

7000 Euro Schaden

Anhalten vom Kupplungspedal weshalb sein Fahrzeug in die bevorrechtigte Wellenbergstraße einfuhr und dort frontal gegen die rechte Fahrzeugseite eines von links kommenden, in Richtung Bahnhof fahrenden BMW krachte. Die Insassen waren angegurtet und wurden nicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro.