Fahrer wurden schwer verletzt

Tauberbischofsheim.Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Sonntagabend auf der Autobahn 81. Ein VW-Fahrer befuhr die Autobahn 81 aus Richtung Würzburg kommend. Auf Höhe der Anschlussstelle Tauberbischofsheim kam der VW-Fahrer aus bislang unklaren Gründen ins Schleudern und prallte zunächst gegen die Mittelleitplanke. Das Auto kam dadurch nicht zum Stillstand und schleuderte weiter über die Fahrbahn. Dort stieß der VW-Fahrer mit einem auf der rechten Fahrbahn fahrenden Nissan zusammen. Dieser geriet dadurch ebenfalls ins Schleudern. Beide Autos kamen von der Straße ab und auf dem Grünstreifen zum Stehen.

Die Insassen in den Fahrzeugen verletzten sich bei dem Unfall schwer und kamen in ein Krankenhaus. An den Wagen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10 000 Euro.