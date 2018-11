Fairer Handel ist der Königsweg in der Entwicklungszusammenarbeit

Tauberbischofsheim.„Fairer Handel allgemein und speziell – Halten einer Partnerschaft in der Einen Welt“, lautete das Thema einer Vortragsveranstaltung der Kolpingsfamilie und der KAB im Rahmen der „Sozialen Woche“. Referent war Rainer Autsch vom Kolpingwerk Diözesanverband Würzburg, der bis Juli 2018 dem Bundesfachausschuss „Eine Welt“ angehörte.

Er bezog sich in seinem Vortrag über den FairenHandel auf das konkrete Beispiel Kaffee und brachte dabei auch persönliche Erfahrungen in Kenia, dem Partnerland des Kolpingwerkes Diözesanverband Würzburg ein.

In der Reihenfolge Kaffeeanbau, Verarbeitung und Vermarktung, Fairtrade am Beispiel der Kaffeebauern, Wirkung von Fairtrade, die Herausforderungen und Aktionsmöglichkeiten, gliederte Rainer Autsch seine Ausführungen.

Die größten Exporteure beim Kaffee-Anbau in den Ländern rund um den Äquator sind Brasilien, Vietnam und Kolumbien. Die meisten dieser Länder sind Entwicklungs- und Schwellenländer. Schwankungen in den Kaffeepreisen sind sehr oft dramatisch für ganze Regionen.

Anhand einer Grafik zeigte der Referent die Entwicklung des Kaffeepreises an der New Yorker Börse zwischen 1989 und 2017 auf. Fairtrade schafft stabile Einkommen für Kooperativenmitglieder durch feste Mindestpreise und langfristige Handelspartnerschaften. Gemeinschaftsinvestitionen in Infrastruktur, Bildung und gesundheitliche Versorgung kommen der gesamten Region zugute. Eine Umwelt- und Ressourcenschonende Produktionsweise, abgestimmt auf die Herausforderungen durch den Klimawandel, sichert die Chancen im Kaffeeanbau auch für zukünftige Generationen. Weltweit gebe es rund 850 000 Fairtrade-Kaffeebauern. Wie Rainer Autsch erklärte, sind Fairtrade-Standards auf den drei Säulen der Nachhaltigkeit aufgebaut und haben Kriterien für eine nachhaltige ökonomische, ökologische und soziale Entwicklung. Es gibt spezifische Standards für Kleinbauernorganisationen, Plantagenarbeiterinnen und -arbeiter, Vertragsbauern und Händler. Zusätzlich gebe es Produktstandards, die über 300 verschiedene Rohprodukte abdecken, sowie den Klima-und Textilstandard.

Zu den wichtigsten Standardinhalten gehört, dass sich die Produzenten zu einer Genossenschaft zusammenschließen müssen, damit sie Fairtrade-zertifiziert werden können. Der globale Klimawandel sei eine der größten Existenzbedrohungen für Fairtrade-Produzenten und ihre Umgebung. Er stellt die Bauernfamilien vor großen Herausforderungen. Ein Ziel sei die Anpassung an den Klimawandel und die Abmilderung der Auswirkungen durch Klimaschutzmaßnahmen wie Wiederaufforstung und Anwendung nachhaltiger Anbaumethoden. Am

Ende seiner Ausführungen appellierte Rainer Autsch an die zahlreichen Zuhörer, offensiv mit dem

Thema umzugehen, durch fairen Einkauf aber auch Beteiligung an Kampagnen oder Aktionstage an

verschiedenen Monaten eines Jahres.

Fairer Handel ist nach seiner Aussage einer der „Königswege“ in der Entwicklungszusammenarbeit, denn er gibt den Produzenten den Stolz, statt Almosen einfach Ihren gerechten Lohn zu erhalten. Das Engagement der Produzenten wird durch höheres Einkommen belohnt.

Er wies auch darauf hin, dass nicht unbedingt Geld, sondern das aktive Mittun, der Besuch in einem der betroffenen Länder untereinander wichtige Bausteine zur Sensibilisierung dieser Thematik sind. Kolpingvorsitzender Georg Maluck bedankte sich beim Referenten für dessen ausführliche Informationen und überreichte ihm ein Weinpräsent.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 27.11.2018