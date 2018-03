„Fake“ – Gefangen im Strudel des „Cyber-Mobbings“

Anzeige

Gespannt warteten die Schüler. „Fake oder War doch nur Spaß“ stand auf dem Programm. Und das erwies sich als äußerst sehenswert. Gekonnt präsentierten die Schauspieler Alexander Abramyan und Julenka Werkmeister die Geschichte der 17-jährigen Lea, die ohne eigenes Verschulden in den Strudel des „Cyber-Mobbings“ gerät. Immer tiefer wird sie hineingezogen, vor allem aus Neid machen sich ihre Klassenkameraden einen Spaß daraus, sie leiden zu sehen.

Ihre Versuche, sich aus dieser schlimmen Situation zu befreien, scheitern. Lea kann echte Freunde von „Fake“-Freunden nicht mehr unterscheiden, ihr Vater begreift erst sehr spät, wie schlecht es um sie steht. In die Enge getrieben sieht das gedemütigte Mädchen nur einen Ausweg – ihren eigenen Tod. Sie wird gerettet, die Polizei greift ein und Lea bekommt professionelle Hilfe in einer psychiatrischen Klinik.

Doch warum musste es so weit kommen? Hier beginnt die Interaktion der Schauspieler mit den über 100 Jugendlichen. Fragen werden von den beiden Künstlern beantwortet, Strategien zur Vermeidung der dramatischen Zuspitzung besprochen. Lebhaft beteiligen sich viele Zuschauer am Gespräch. Wann kann man schon mal so direkt mit den Darstellern eines Theaterstücks sprechen? Das zeigt die große Stärke dieser mobilen Produktion, die in ihrer Inszenierung auf die Lebenswelt der Jugendlichen zugeschnitten ist. Dementsprechend gut kam sie bei den jungen Leuten an.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 24.03.2018