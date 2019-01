Familien-Basar längst Tradition

Tauberbischofsheim.Der Lions Club Tauberbischofsheim veranstaltet nach dem großen Zuspruch in den vergangenen Jahren auch dieses Jahr wieder am Samstag 16. Februar, seinen schon zur Tradition gewordenen Family Basar.

5,5 Stunden geöffnet

Von 9.30 bis 15 Uhr ist dieser in der Tauberbischofsheimer Stadthalle an der Vitryallee für die Öffentlichkeit geöffnet.

Verkauft und gekauft werden kann hier eigentlich alles – unter anderem Bekleidung, Schuhe, Kinderbedarf, Spiele, Spielsachen, Hobby und Bastelbedarf, Bücher, Fahrräder und Fahrradzubehör, Sportgeräte, Heimwerkerbedarf, Kleinmöbel, Lampen, Computer und Computerspiele, HiFi-Komponenten, Radios und Fernseher.

Kinderbetreuung im Angebot

Geboten werden außerdem eine Kinderbetreuung auf der Bühne der Festhalle und natürlich eine Bewirtung durch den Lions Club.

Der Tauberbischofsheimer Lions Club stellt sich einmal mehr ganz in den Dienst der guten Sache, denn der Erlös aus Standmieten und Bewirtung kommt auch in diesem Jahr wieder einem sozialen Zweck in der Kreisstadt Tauberbischofsheim und Umgebung zugute.

Die Bevölkerung ist zu dem Familienbasar am 16. Februar willkommen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 21.01.2019