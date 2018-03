Family Basar wurde erneut zu einem großen Erfolg

Anzeige

Tauberbischofsheim.Er ist ein Tipp für alle Schnäppchenjäger – der Lions Family Basar in der Stadthalle der Kreisstadt. Am Samstag wurde wieder nach Herzenslust „gestöbert“ und gehandelt.

Pünktlich um 9.30 Uhr öffnete der Basar, und mit dem Startschuss füllte sich auch schon die Halle. Zur Freude der Veranstalter waren wieder alle Stände besetzt. Schon kurz nach der Eröffnung bummelten die ersten Interessierten durch die Gänge mit den bunt gemischten und gut bestückten über 100 Ständen. Zahlreiche Gegenstände wie Kleidung, Spielwaren, Kurioses und so manches seltene „Sammlerstück mit Heimatcharakter“ wechselten nach der Aushandlung des Kaufpreises die Besitzer. Die Kinderbetreuung und Bewirtung in der Halle erfolgte durch die Lions Club-Mitglieder. Die Einnahmen aus den diesjährigen Standgebühren und der Bewirtung kommen wieder einem sozialen Zweck in der Region zugute. ubü