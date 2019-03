Fantastisch und farbenprächtig

Der Maler Siegfried Zademack präsentiert eine Auswahl seiner neueren und älteren Arbeiten – alles Ölgemälde auf Holz oder Leinwand – im Engelsaal.

Tauberbischofsheim. Fantastische und überaus farbenprächtige Bildwelten, vieldeutig symbolträchtig und voll origineller, eigenwilliger Erfindungen kann man beim Besuch der Ausstellung im Engelsaal des Kunstvereins erleben. Zademack wurde 1952 in Bremen geborten und arbeitete hauptberuflich zunächst als Werbegrafiker, seit 1980 ist er als freischaffender Künstler tätig.

Seit 1975 ist er regelmäßig in Einzel und Gruppenausstellungen im In- und Ausland vertreten und seit 2004 beziehungsweise 2006 Mitglied der Künstlergruppen „Neue Meister“ und der internationalen Gruppe „Libellule“.

Fesselnd und vielgestaltig

Merkwürdig, fesselnd und fantastisch vielgestaltig sind Bilderfindungen oder - besser gesagt - Bilderzählungen, mit denen man bei dieser Ausstellung konfrontiert wird: Ein Zug verhüllter Gestalten mit brennenden Kerzen in den Händen, die losgerissene Seile hinter sich her schleppen, strebt einem unbekannten Ziel zu („La Lyra“), eine nackte Frau reitet auf einem mythischen Drachenwesen, inmitten einer stillen Meeresoberfläche unter einem gestirnten Nachthimmel zeigen sich drei kleine Inseln, auf denen drei Gestalten senkrechte Zweige halten, an deren Spitzen brennende Kerzen befestigt sind („Die Poesie des Raumes“), eine mit Segelflügeln ausgestattete Engelsfigur in einem gestrandeten Boot bemüht sich vergeblich, das Gefährt mit Rudern in Bewegung zu setzen. Damit sind freilich noch die einfacheren der insgesamt 30 hier ausgestellten Darstellungen kurz beschrieben, die Mehrzahl der Bilderfindungen ist noch verrätselter. Bestimmte Motive kehren dabei öfters wieder: Geflügelte Engelwesen beispielsweise, Frauenkörper, Himmelskörper wie Sonne oder Mond, Kerzen oder auffallend: Alte Handelsgewichte aus Eisen, wie man sie vor 100 Jahren in „Tante Emma“-Läden zum Abwiegen der Ware verwendete – ein Hinweis auf das Thema „Gravitation“, das im Werk Zademacks eine wichtige Rolle spielt.

All dies gemalt in einer altmeisterlichen (der bei der Vernissage anwesende Künstler selbst sagt dazu lieber „neumeisterlichen“), von den Niederländern und Italienern des 15. und 16. Jahrhunderts inspirierten, sehr zeitaufwändigen Öltechnik, in der bis zu einem Dutzend Lasuren übereinandergelegt werden, so dass sich enorm dichte, tiefe und intensive Farbwirkungen ergeben.

In seiner Vernissage-Einführung zog Dr. Armin Stremlau Vergleiche zum Werk des Surrealisten Salvador Dali oder zu Ernst Fuchs, dem Großmeister der „Wiener Schule“ des fantastischen Realismus., und nannte Siegfried Zademack einen „Maler der Physik und Psychologie“, der materiellen und seelischen Wirklichkeiten, wobei sich die Bilder einer „simplen Entschlüsselung entziehen“. „Trostlosigkeit, Gewalt oder ganz Endzeitstimmung“ in manchen der Bilder , so Stremlau weiter, sollten den Betrachter nicht hindern, sich an den malerischen Qualitäten dieser Bilder zu erfreuen. So ähnlich sah es auf der Vernissage auch der Künstler Siegfried Zademack selbst: Den Besuchern riet er, die „Atmosphäre“ der Bilder auf sich wirken zu lassen, bevor er sich an der Entschlüsselung ihrer Botschaften versucht.

