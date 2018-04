Farbenfrohe Malerei und kraftvolle Skulpturen

Anzeige

Architektur und Kunst müssten eine Symbiose eingehen, Gedanken anregen und zum Dialog einladen, so der Architekt in seiner Einführung. Durch die regelmäßigen Kunstausstellungen werde den Künstlern eine für die Bevölkerung offene, zugängliche kreative Plattform angeboten. Interessierte Künstler können sich für künftige Ausstellungen im Büro melden.

Nach kurzer Einführung durch Silke Stoermer stellte sich die freischaffende Künstlerin Dorothea Emma Göbel aus Schweinfurt auf ganz persönliche Weise vor. Geboren und aufgewachsen in Werneck in Unterfranken absolvierte sie eine Ausbildung an der Fachschule für Gestaltung in Bonn/Rheinbach und schloss diese als staatlich geprüfte technische Assistentin für Gestaltung ab.

Nach Ihrer Teilnahme an verschiedenen Meisterkursen bei international bekannten Künstlern besuchte sie Kunstakademien und nahm jahrelang Privatunterricht bei der bekannte Münchner Malerin Gesine Fröhlich. Nach einer künstlerischen Atempause und einer jahrelangen Tätigkeit in der Immobilienbranche arbeitet Dorothea Emma Göbel seit 2003 ausschließlich als freischaffende Künstlerin in Schweinfurt.

Für Dorothea Emma Göbel ist die „Liebe“ der Sinn des Lebens und zugleich Obsession ihrer Kreativität. Die Möglichkeit, über die Kunst zu kommunizieren, ist für die Künstlerin ein Gottesgeschenk. Kunstsammler aus dem In- und Ausland schätzen ihre farbenfrohe, emotionale Malerei und ihre kraftvollen Skulpturen. Ihre Glaskunst am Bau wurde bereits an realisierten Objekten ausgezeichnet. Die ausgestellten, käuflichen Exponate mit den farbintensiven Motiven, Formaten und Techniken sowie ihre beeindruckenden Skulpturen in unterschiedlichen Größen warten nun in der Bürogalerie auf Besucher. Die Ausstellung kann ab sofort bis November täglich von Montag bis Donnerstag ab 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr und Freitag von 7.30 Uhr bis 14 Uhr oder nach Voranmeldung im Architekturbüro Klaus Schreiner, Adam-Ries-Straße 1, Tauberbischofsheim von Besuchern auf dem Laurentiusberg besichtigt werden.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 30.04.2018