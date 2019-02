Fastnachtsumzug in Impfingen

Impfingen.Die Wagen sind fertig gebaut, die Vereine treffen momentan die letzten Vorbereitungen, und dann kann der Impfinger Fastnachtsumzug am Sonntag, 3. März, pünktlich um 14 Uhr starten. Viele befreundete Fastnachtsvereine haben sich angesagt, darunter die Abordnungen der Bischemer Kröten, die KKK Königheim, die Werbacher Goaggerli, die Groasmückle Hochhausen und die Guggemusik aus Schweigern. Die Impfinger Vereine wollen die Bevölkerung mit einem attraktiven, farbenfrohen Umzug erfreuen. Das anschließende Narrentreiben am „Ploo“ wird erstmals vom neuem Organisator und „Oberpoppe“, Philipp Bundschuh, organisiert. Bereits am Samstag, 2. März, findet um 20 Uhr der „Blau-Weiß-Ball“ der TSG in der Turnhalle statt.

