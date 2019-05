„Faust für alle“ in der MGG-Mensa

Tauberbischofsheim.Steffen Schlösser kommt am Mittwoch, 22. Mai, mit seinem Soloprogramm „Faust für alle“ um 19.30 Uhr in die Mensa des Matthias-Grünewald-Gymnasiums nach Tauberbischofsheim.

Er präsentiert des Meisters größtes Werk in 90 mitreißenden Minuten mit Humor, Pathos, Action, Respekt vor der Originalsprache und großer Nähe zum Zuschauer. Der Schauspieler schlüpft dabei in nahezu alle Rollen. Er interagiert mit den Zuschauern und nimmt sie mit auf eine Reise voller Spontanität und Energie. Die originale Wortgewalt des Urhebers und die Welt des Faust werden so erlebbar und strahlen entstaubt und frisch.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 22.05.2019