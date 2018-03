Favoriten teilen sich den Titel

Anzeige

Spannender dagegen war das Duelle Kienzler gegen Müllner, in der beide Kontrahenten wechselseitige Gewinnchancen hatten und gemäß dem Motto, wer den vorletzten Fehler macht gewinnt, konnte Gerhard Müllner den Gleichstand mit Thomas Heinrich wiederherstellen. So kam es in der letzten Runde zum Aufeinandertreffen der beiden Ungeschlagenen.

Dabei sollte es auch bleiben, denn Thomas Heinrich – hatte sehr viel Zeit in eine leicht bessere Position investiert – bot Remis an, welches Gerhard Müllner nach kurzer Überlegung annahm.

Damit gibt es im Jahr 2018 zwei Vereinsmeister. Mathias Kienzler schloss die Vereinsmeisterschaft mit dem dritten Platz ab.

Als Sieger der Spieler der „zweiten Mannschaft“ darf sich Heribert Linder betrachten, der außer gegen die drei Erstplazierten keine Partie verlor, gefolgt von Ulrich Hebenstreit, der im direkten Duell gegen Johannes Größlein diesen noch den fünften Platz wegschnappte. Letzterer landete auf Platz sieben punktgleich mit Lothar Gottsmann vor René Müller und Hans-Jörg Eisele.

Am Donnerstag, 22. März, startet die Stadtmeisterschaft im Schach. Teilnehmen können daran auch Spieler anderer Vereine und Hobbyspieler.

