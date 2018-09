Fecht-Club mit von der Partie

Tauberbischofsheim.Zur zweiten Auflage des „World Fencing Days“ am Samstag, 8. September, hat sich der Fecht-Club Tauberbischofsheim etwas Besonderes einfallen lassen. Erstmals können Eltern von Fechtern, aber auch Gäste, gegen die FC-Fechter antreten. Da zum gleichen Zeitpunkt im Fechtzentrum ein Vorbereitungslehrgang der Rollstuhlfechter zur Weltmeisterschaft stattfindet, kann man mit den „Rollis“ messen. Zum Abschluss der Veranstaltung werden sich die Fechter von der Pestalozziallee zum Schlossplatz aufmachen und den Gästen von der Veranstaltung „Wein am Schloss“ einen kleinen Einblick in den Fechtsport geben. Die nötige Fechtausrüstung für die Eltern und Gäste stellt der Fecht-Club zur Verfügung und garantiert allen Mutigen eine tolle Exkursion in den Fechtsport. Die Veranstaltung beginnt um 13.30 Uhr im Fechtzentrum und ist für jeden offen. fc

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 07.09.2018