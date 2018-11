Feierliche Illumination

Tauberbischofsheim.Pünktlich zur Adventszeit wird am morgigen Sonntag der Weihnachtsbaum auf dem Wörtplatz beleuchtet. Gegen 17 Uhr gibt Bürgermeister Wolfgang Vockel gemeinsam mit dem Spender des Baums und dem Präsidenten des fördernden Rotary Clubs das Signal zum Einschalten. Alle Bürger sind zur feierlichen Illumination willkommen. Im Anschluss daran wartet eine kleine Bewirtung der Betreiber des Stadtstrandes auf die Besucher.

Die Douglasie wurde in diesem Jahr von Familie Georg Hönninger gespendet. Am vergangenen Wochenende wurde sie von den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Tauberbischofsheim gefällt, abtransportiert, aufgerichtet und anschließend von den Mitarbeitern des städtischen Bauhofs geschmückt. Die Hilfsmittel für den Transport und das Aufrichten stellten die Firmen Boller-Bau und Feuerstein zur Verfügung. Die Kosten für das Aufstellen unterstützt in diesem Jahr der Rotary Club Tauberbischofsheim.

Schon jetzt hat die Weihnachtszeit in Tauberbischofsheim Einzug gehalten. So haben die Bauhofmitarbeiter zwei weitere große Tannen auf dem Schloss- und Marktplatz sowie sechs Bäume, die alle von Privatleuten gespendet wurden, in den Stadtteilen aufgestellt.

Mit Lichterketten geschmückt verbreiten diese zusammen mit installierten Lichtelementen in der Innenstadt und auf der Tauberbrücke eine stimmungsvolle Atmosphäre. Rund 60 kleinere Bäume, die zuvor im Stadtwald gefällt wurden, zieren schon bald die Kindergärten, Schulen und Pfarrämter im ganzen Stadtgebiet.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 01.12.2018