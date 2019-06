Felix Dambach folgt auf Paul Keßler

Tauberbischofsheim.27 Jahre hat Sanierungsberater Paul Keßler von der LBBW Immobilien Kommunalentwicklung die Stadt Tauberbischofsheim und die sanierungsinteressierten Eigentümer in Fragen bei Förderungen rund um die städtischen Sanierungsgebiete unterstützt. Nun geht er in den Ruhestand und übergibt zum 1. Juli seine Aufgaben an Nachfolger Felix Dambach. Aus diesem Anlass war er zu Besuch in der Stadt, um sich von Bürgermeister Wolfgang Vockel zur verabschieden und seinen Nachfolger vorzustellen.

Wolfgang Vockel bedankte sich bei Paul Keßler für die zuverlässige Tätigkeit und die vielen erfolgreich umgesetzten Projekte. Für den kommenden Lebensabschnitt wünschte er ihm alles Gute. Anschließend gab es einen Rundgang mit Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung zu den aktuellen Sanierungsgebieten „Untere Altstadt II“ und „Laurentiusberg“. Nicht nur für die Stadtverwaltung, auch für Bürger, die Sanierungsobjekte im jeweiligen Gebiet besitzen, ist Paul Dambach der zukünftige Ansprechpartner.

Die Stadt Tauberbischofsheim wird im September für Grundstückseigentümer und Mieter der Sanierungsgebiete zu zwei öffentlichen Veranstaltungen einladen, um Felix Dambach vorzustellen und die Möglichkeiten der Sanierungsförderung zu besprechen. stv

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 28.06.2019