Ferienlandschaft ist weiterhin klar auf Wachstumskurs

Anzeige

Main-Tauber-Kreis.Die Ferienlandschaft „Liebliches Taubertal“ von Rothenburg ob der Tauber bis Freudenberg am Main steigt in ihrer Beliebtheit. Dies belegen die amtlichen Zahlen der statistischen Landesämter Baden-Württemberg und Bayern für die Monate von Januar bis Mai. Die Zuwachszahlen sowohl bei den Gästeankünften als auch bei den Übernachtungen zeigen demnach zweistellige Zuwachsraten. Es könne von einem Boom gesprochen werden, heißt es in einer Presseerklärung.

Das „Liebliche Taubertal“ ist eine in sich geschlossene Reiselandschaft, die von Fahrradfahrern und Wanderern aus ganz Deutschland und den Nachbarländern besucht wird. „Darüber hinaus kommen Kultur- und Kulinarik-Interessierte an Tauber und Main“, erklärt Geschäftsführer Jochen Müssig vom Tourismusverband.

Die Maßnahmen zur nachhaltigen Qualitätsentwicklung der vergangenen Jahre scheinen jetzt Früchte zu tragen. So belegen die Ergebnisse der statistischen Landesämter aus Bayern und Baden-Württemberg, dass im „Lieblichen Taubertal“ von Januar bis Mai die Gästeankunftszahlen gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um 12,7 Prozent gestiegen sind.