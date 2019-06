Fernab der Zivilisation und ohne Handy im Gepäck

Tauberbischofsheim.Im Rahmen des Pfingstzeltlagers des Jugendrotkreuzes (JRK) im DRK-Kreisverband Tauberbischofsheim verbrachten gut 40 JRKler und knapp 20 Betreuer eine erlebnisreiche Woche auf dem Jugendzeltplatz in Dittwar.

Alle Programmpunkte und Workshopangebote standen unter dem Motto „Afrika“. So bastelten die Teilnehmer etwa Traumfänger und Trommeln, batikten Stofftaschen, flochten Frisuren, formten Figuren aus Speckstein oder gestalteten Tiermasken.

Ein Highlight der Zeltlagerwoche war sicherlich der Ausflug in die Eberstadter Tropfsteinhöhle mit anschließendem Grillen. Dort erhielt man eine spannende Führung durch das Naturdenkmal. Auch die abendliche Kinderdisco mit selbstgemachten alkoholfreien Cocktails kam sehr gut an. Während der gesamten Zeltlagerwoche sammelten die Teilnehmer bei verschiedenen Aktionen „Bonuspunkte“, die am letzten Abend eingelöst wurden. Solcherlei Wettbewerbe stellten etwa ein Stationenlauf durch den Dittwarer Wald, das Strategiespiel „Capture the flag“ oder die Teamaufgabe, bei der auf kreative Weise realitätsgetreue Pyramiden gebaut werden sollten, dar.

Eine gemeinsame Zeltlagerwoche inmitten der Natur, fernab von der Zivilisation und ohne Smartphones, bedeutet für Klein und Groß ein echtes Abenteuer. Gemeinsam stand man, getreu den typisch afrikanischen Wetterphasen, Hitze- wie auch Regenperioden durch.

Mit viel Sonnenschein wurden die JRKler beim „Tauschspiel“ im Tauberbischofsheimer Stadtzentrum verwöhnt. Alle Gruppen starteten mit einem Trinkbecher mit dem Jugendrotkreuz-Logo, den sie im Laufe eines Nachmittags nach und nach gegen Eisgutscheine, Bücher, Süßigkeiten und sogar ein Fahrrad eintauschten.

Natürlich trugen auch gemütliche Stunden am Lagerfeuer bei Stockbrot und Lagerliedern zum einzigartigen Zeltlagerfeeling bei. Ebenfalls nicht fehlen durften das Morgensportprogramm sowie die nächtlichen Überfälle. Mit vereinten Kräften wurden die gestohlenen Flaggen zurückerkämpft. Gerade im Rahmen des jährlichen Pfingstzeltlagers könne man die einzigartige Gemeinschaft im Jugendrotkreuz spüren, betonen Julian Geiger und Elisa Scheuerlein, das Kreisjugendleitung-Tandem.

Die meisten der Betreuer seien vor vielen Jahren selbst als Teilnehmer dabei gewesen, und trügen Engagement und Begeisterung so weiter.

Den gelungenen Abschluss einer unvergesslichen Woche stellte der „Bunte Abend“ mit dem traditionellen Abschlussbuffet und kreativen Beiträgen aller Zeltgemeinschaften dar. Erfreulicherweise wird man die alten und neu gewonnenen Freunde schon beim in wenigen Wochen stattfindenden Nachtreffen wiedersehen. lele

