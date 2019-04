Festa della Piazza und Einkaufsnacht

Tauberbischofsheim.Italienische Nacht in der Kreisstadt. Auch in diesem Jahr findet wieder der beliebte Feierabend-Treff für Freunde der italienischen und fränkischen Lebensart rund um den Marktplatzbrunnen in Tauberbischofsheim statt. Gleichzeitig ist wieder die lange Einkaufsnacht der Werbegemeinschaft pro Tauberbischofsheim (WPT). Am Freitag, 31. Mai, geht es ab 18 Uhr los.

Für das Einkaufserlebnis in der gesamten Innenstadt bieten die Geschäfte viele attraktive Aktionen und Einkaufsmöglichkeiten bis 22 Uhr.

Franken meets Toscana

Rund um den zur Bühne umfunktionierten Marktplatzbrunnen, in dieser Nacht der „Trevi-Brunnen“ der Tauberbischofsheimer, findet das Festa della Piazza bereits zum zwölften Mal statt. Für die musikalische Unterhaltung sorgen ab 19.30 Uhr traditionell die bekannten und beliebten „Rossinis“. Eine Show mitten im Publikum – dreistimmiger Gesang, südländisches Flair, das Gefühl von „Bella Italia“ und die Hits der 1950er und 1960er Jahre dürfen nicht fehlen. Damit bringen Bernardo, Umberto und Claudio mit Kontrabass, Gitarre und Drums jedes Publikum zum Mitsingen und Tanzen.

Die Familie Carella vom Restaurant im Sportpark und das Cateringteam der Familie Hofmann bewirten die Gäste mit Spezialitäten und Weinen aus Italien und Franken, ganz nach dem Motto „Franken meets Toscana“. Die „Krötenbar“ der FG Bischemer Kröten bietet Cocktails und Drinks. Werden die Bischemer Kröten auch wieder einen besonderen Auftritt präsentieren? Diese Frage wird am 31. Mai beantwortet.

