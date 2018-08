Feuerwehrauto neben der Liobakirche aufgestellt

Anzeige

Tauberbischofsheim.Die Veranstaltung „Live im Klosterhof“ ist wieder einmal mit ihrem Erlös ein Gewinn für das Gemeinwohl: Neben der Liobakirche wurde nun das nagelneue Spielgerät in Form eines ganz besonderen Feuerwehrautos eingeweiht. „Round Table Tauberbischofsheim“ investierte den Erlös aus dem Jahr 2017 in das bunte Spielgerät.

„Gewinn für die Stadt“

„Dass eine Veranstaltung mit einer so großen Fangemeinde über die Stadtgrenzen hinaus nicht nur für großartige Unterhaltung sorgt, sondern sich auch mit den Einnahmen für das Allgemein wohl einsetzt, ist vorbildlich und ein Gewinn für die Stadt Tauberbischofsheim“, stellte Bürgermeister Wolfgang Vockel bei der Übergabe klar.

Geliefert wurde das Auto in Einzelteilen. Präsident Björn Progl baute mit 13 Leuten an einem Abend das Gerät zusammen. In der vergangenen Woche betonierte dann Brandel-Bau das Fundament und der Fallschutz wurde eingesetzt. Schon vor den Sanierungsmaßnahmen stand an gleicher Stelle ein Feuerwehrauto, das jetzt im Kirschengarten steht.