Filme unterm Sternenhimmel

Anzeige

Tauberbischofsheim.Das Tauberbischofsheimer Rotary-Benefiz-Open-Air-Kino feiert in diesem Jahr ein kleines Jubiläum: Zum 15. Mal geht es an den Start. Über 24 000 Besucher genossen in diesen 15 Jahren Kinofilme unter freiem Himmel.

Das malerische Schloss bildet auch diesmal wieder, vom 18. bis 22. Juli, die malerische Kulisse für ausgesuchte Filme.

In diesem Jahr sind zu sehen: „Sommerfest“ (Mittwoch, 18. Juli), „Dieses bescheuerte Herz“ (Donnerstag, 19. Juli), „Victoria & Abdul“ (Freitag, 20. Juli), „Mord im Orient-Express“ (Samstag, 21. Juli) und „Monsieur Pierre geht online“ (Sonntag, 22. Juli). Der Erlös dieser Open-Air-Kino-Reihe wird ausschließlich zugunsten sozialer Projekte verwendet.