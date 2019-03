Filmreportage über Irland mit Musik

tauberbischofsheim.Eine Film- und Bilderreportage von Frank Zagel mit Live- Musik gibt es am Samstag, 6. April, um 19.30 Uhr im Gemeindehaus St. Bonifatius in der Kapellenstraße 2 in Tauberbischofsheim.

Der Weltenbummler Frank Zagel aus Lohr am Main ist seit vielen Jahren zusammen mit seiner Frau und seinen beiden Kindern auf den Kontinenten dieser Erde unterwegs

Viel haben die Vier dabei gesehen und erlebt, aber wenn man sie fragt, welche Reise sie am meisten fasziniert hat, dann ist das Urteil ganz klar: Die langen Touren über die immergrüne Insel Irland.

Von Irlands Hauptstadt Dublin aus führt die Reise in versteckte Winkel dieser geheimnisvollen Insel, die in vielerlei Hinsicht ein reales Märchen im äußersten Westen Europas darstellt. Nicht nur die verschlafenen Ortschaften mit ihren legendären Pubs, die einzigartigen Klippen und verwunschenen Landschaften, sondern vor allem auch die Iren selbst machen dieses Land so märchenhaft. Die Reportage wird live von der Irish Folk Band „Leprechaun’s Pleasure“ untermalt, die natürlich bei Whisky und Guinness für einen traditionellen irischen Ausklang sorgen.

