Filz als ein „wunderbares Basismaterial“

Tauberbischofsheim.Natürliche Farben, Dreidimensionale meist großformatige Werke und gebrandmarkte Skulpturen von den freischaffenden Künstlerinen Ulrike Hartrumpf und Dagmar Meyer sind zurzeit in der nun 18. Ausstellung der Bürogalerie „Architektur und Kunst“ in den Räumen des Architekturbüros Klaus Schreiner in Tauberbischofsheim ausgestellt.

Die Vernissage zur Ausstellung unter dem Namen „– Filz –“ machte wieder zahlreiche geladene Gäste neugierig. Architekt Klaus Schreiner freute sich, dass sein Thema „Architektur und Kunst“ immer wieder das Interesse so vieler kunstbegeisterter Besucher wecke und seine Ausstellungen seit über neun Jahren einen festen Bestandteil innerhalb der Büroaktivitäten darstelle.

Ihm zeige dies, dass Architektur und Kunst ein kreativer Bestandteil in der eigenen Arbeitswelt sei. Mit seiner eindrucksvollen Stimme mit hohem Wiedererkennungswert und seinem einfühlsamen Gitarrenspiel begeisterte Paul Günther die Besucher und sorgte für eine wohlige, entspannte und lockere Einstimmung auf die natürlich anmutenden Werke mit unterschiedlichen Themen, Techniken und Farbspielen.

Kreative Plattform

Die Verbindung von Architektur und Kunst gehe eine Symbiose ein, rege die Gedanken an und führe damit zum Dialog, so Klaus Schreiner in seiner Einführung. Durch die regelmäßigen Kunstausstellungen bietet sein Büro den Künstlern eine für die Bevölkerung offene, zugängliche kreative Plattform an. Interessierte Künstler können sich für zukünftige Ausstellungen daher im Büro melden. Nach dem Ausblick auf aktuelle und anstehenden Planungsaufgaben und dem Hinweis auf die derzeitige Situation des Fachkräftemangels, stellte Silke Stoermer die Künstlerin Dagmar Meyer aus Unterbalbach und Ulrike Hartrumpf aus Karlsruhe auf ganz persönliche Weise vor.

„Wunderbares Basismaterial“

Dagmar Meyer kam durch ihre Tätigkeit als Lehrerin für Technisches Werken an der Förderschule auf den Werkstoff Filz. Nach ihrer Ausbildung zur Filzgestalterin spezialisierte sie sich auf das Gestalten von dreidimensionalen Wandteppichen und 3D-Reliefs. Filzen ist für Dagmar Meyer das Arbeiten mit einem wunderbaren Basismaterial, das ihr im Hinblick auf die Formgebung sehr viel Freiheit bietet.

Mit ihrer Kollektion fügt die Künstlerin zur Architektur die Filzkunst mit all ihren visuellen, taktilen und akustischen Eigenschaften hinzu. Ihre Schwerpunkte sind „Fühlwände“ aus Filz, Wohnaccessoires und Objekte. Das Ergebnis ist monumental und es strahlt Wärme und Kraft aus.

Ulrike Hartrumpf aus Karlsruhe fasst ihre künstlerischen Arbeiten treffend mit „Felt - Feeling, Folding, Rust, Bumps and Burning“ zusammen. Nach autodidaktischem Anfang vertiefte sie die Palette der Bearbeitungsmöglichkeiten durch die Ausbildung zur Filzgestalterin. Die Künstlerin ist dabei sehr experimentierfreudig und arbeitet bei Ihren Werken ganz gerne unterschiedliche Materialien wie zum Beispiel Rost in den Filz mit ein.

Ebenso mag Ulrike Hartrumpf das Spiel mit dem Feuer, indem sie glatte und gelochte Oberflächen teilweise anbrennt und diese abschließend somit einzigartig strukturiert. Dem Betrachter bietet sich hier Raum für eigene Interpretationen.

Beide Künstlerinen ergänzen sich mit ihren unterschiedlichen Arbeiten ungemein und begeistern ihre Betrachter mit spektakulärer Filzkunst. Für die Künstlerinnen ist die eigenständige mühsame Herstellung ihres Werkstoffes Filz selbstverständlich. Sie schätzen den Herstellungsprozess bereits als einen wichtigen Teil des kreativen Prozesses.

Die Ausstellung kann ab sofort bis zum April 2019 täglich von Montag bis Donnerstag während den Bürozeiten oder nach Voranmeldung im Architekturbüro Klaus Schreiner, Adam-Ries-Straße 1, in Tauberbischofsheim von interessierten Besuchern auf dem Laurentiusberg besichtigt werden. abs

