Finanzspritze für dringend notwendige Brückensanierungen

Sowohl in Markelsheim im Fall der Tauberbrücke als auch für die Brücke über den Häckselgraben in Apfelbach ist nun der Ersatzneubau genehmigt worden. In Dittwar können die Fördergelder für die Sanierung und den nötigen Ersatz bei der Brücke über den Ölbach verwendet werden.

Grundsätzlich sei es zumeist wirtschaftlich die bessere Lösung zu sanieren, als nach zu langer Wartezeit dann ohne Alternative einen teuren Brückenneubau planen zu müssen. Der Startschuss für das „Kommunale Brückensanierungsprogramm“, das auch unter MdL Reinhart in der Haushaltsstrukturkommission in den Doppelhaushalt des Landes für die Jahre 2018/2019 verhandelt wurde, viel nun im Regierungsbezirk Karlsruhe. Laut Aussage des Verkehrsministeriums könnten in diesem Jahr alle eingereichten Projekte gefördert werden. Überzählige Anfragen würden automatisch in die nächste Förderperiode für das Jahr 2019 übernommen. Reinhart rief die zuständigen Kommunen nun auf, für in Frage kommende Brückenbauwerke umgehende entsprechende Förderanträge zu stellen, um dann spätestens im nächsten Jahr in den Genuss der Gelder kommen zu können.

Standortwettbewerb

„Dank des neuen Programms können wir auch in der Fläche des ländlichen Raums unnötige Sperrungen und Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs verhindern“, so Reinhart weiter. Eine funktionierende Infrastruktur im Bereich des Straßenverkehrs sei gerade im ländlichen Main-Tauber-Kreis, wo Verkehrswege mehr als üblich die Lebensadern der Region seien, Grundvoraussetzung, um auch in Zukunft im Standortwettbewerb mithalten zu können. pm

